I genitori degli atleti intossicati a Genova: “Il villaggio allestito in mezzo ai cantieri del Waterfront”

Genova. Bambini e ragazzi costretti a svolgere attività a due passi dai cantieri nell’area del Waterfront, tra ruspe e betoniere, senza una vera e propria separazione fisica. È quanto hanno denunciato alcuni genitori degli iscritti alla Coppa Primavela Kinder Joy of moving nell’esposto presentato alla Procura di Genova dopo l’intossicazione subita da un gruppo di piccoli atleti che avevano fatto il bagno nel mare della Foce.

Le famiglie, oltre a segnalare l’episodio su cui è già aperta un’inchiesta per lesioni colpose, hanno chiesto accertamenti anche sull’allestimento del villaggio sotto la tensostruttura dell’ex Fiera, ipotizzando la violazione delle normative di sicurezza e in generale la scelta non idonea dell’area per una manifestazione sportiva con centinaia di minorenni.

