In Liguria i mondiali di canottaggio costiero: a Genova dal 6 al 15 settembre

Liguria. Partito il conto alla rovescia per il World Rowing Coastal Championships & Beach Sprint Final, il campionato mondiale di canottaggio costiero che sbarcherà a Genova, nello specchio acqueo antistante a corso Italia, ai Bagni San Nazaro, dal 6 al 15 settembre.

L’evento, che fa parte del palinsesto di Genova 2024 Capitale europea dello Sport, da venerdì prossimo porterà in città atlete e atleti di altissimo livello, molti dei quali reduci dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nei circa 10 giorni di durata dell’evento, molti gli appuntamenti in città per conoscere da vicino i campioni delle due discipline di coastal rowing che saranno protagoniste di questa doppia kermesse mondiale: l’endurance e il beach sprint.

