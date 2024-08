Buongiorno Città della Spezia,

due settimane fa avevo chiesto aiuto per 4 cuccioli abbandonati nel bosco insieme alla mamma: grazie a voi e alle segnalazione dei vostri lettori siamo risaliti alla mamma… Vorrei rivolgere un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno aiutato e permesso di ritrovare la mamma. Ora è in stallo da noi volontarie e verrà curata dalla brutta dermatite che ha e poi si cercherà una famiglia che sappia amarla come si deve… Mamma e cucciola Chiara cercano casa…

Per informazioni è possibile contattare il 349 2619850 (Alena).

L’articolo L’appello: “Mamma e cucciola cercano casa” proviene da Città della Spezia.

