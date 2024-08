Possa dà il via alla vendemmia dal mare. E tra i nuovi progetti c’è lo Sciacchetrà invecchiato sul fondo del mare

La vendemmia dal mare di Heydi Bonanini è già cominciata. L’azienda Possa di Riomaggiore – che per più volte e per svariati motivi è balzata alle cronache nazionali – ha dato il via in questi giorni alla sua 21esima raccolta delle uve, come si faceva una volta: il trasporto degli acini via mare in ceste di legno intrecciato, le cosiddette corbe, alle quali quest’anno si è aggiunta una “corbina” in più. Si tratta di una cesta dei primi del Novecento donata all’azienda dal museo di Maissana. Un gesto importante (e meritato) per questo viticoltore di 46 anni, tra i pochi a vivere di viticoltura alle Cinque Terre.

Il suo erede Heydi l’ha individuato da tempo, e non solo perché avendo un solo figlio, Jacopo, la scelta non poteva che ricadere su di lui. Ma perché ad appena 12 anni ha già dimostrato carattere e cuore. Del suo nobile gesto – donare il ricavato delle vendite del “suo” vino U Papu al Gaslini di Genova – ne avevamo parlato per primi su queste pagine (qui l’articolo) e poi la notizia ha fatto il giro del web, ripresa dal Tg di Mediaset, e riempiendo di orgoglio e commozione papà Heydi.

