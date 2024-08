Regionali, Orlando ancora in stand-by: “I partiti non giochino a risiko sulla Liguria”

Genova. Chi è salito a Trensasco, sulle colline alle spalle di Genova, si aspettava due cose: che sarebbe stato più fresco rispetto all’inferno in città, che Andrea Orlando, dal palcoscenico della Festa dell’Unità, avrebbe annunciato la propria candidatura alle elezioni regionali in Liguria. Doppia delusione. Davanti a una platea di militanti che suda sangria e ravioli fritti, e un numero di giornalisti mai visto da queste parti, Orlando ha ripetuto – dilatando ulteriormente l’attesa – quanto dichiarato venerdì sera alla festa dem a Bologna.

“Le prossime ore sono decisive, stiamo attendendo l’esito del confronto tra le forze politiche, perché non abbiamo ancora deciso non è una domanda che dovete rivolgere a me – ha detto Orlando arrivando a Trensasco – la mia disponibilità ha una scadenza, è la scadenza è questa settimana, le prossime ore, non perché voglio fare i capricci ma perché se su di me non si chiude è giusto che ci sia eventualmente il tempo per un’ulteriore ricerca e per costruire il lavoro di chi, partendo a questo punto, si metta nelle condizione di battere il centrodestra, quello che posso suggerire è che a questo punto del film, si arrivi a una conclusione”.

