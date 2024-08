Riva Trigoso, dalla Regione 200mila euro per il progetto della nuova strada per gli stabilimenti Arinox e Fincantieri

Sestri Levante. Via libera della Regione Liguria al finanziamento per circa 200mila euro (199.999,12 euro) a valere sul fondo rotativo legato al Fondo strategico infrastrutture per coprire le spese di progettazione della viabilità alternativa a Riva Trigoso, nel Comune di Sestri Levante, in attuazione del Protocollo d’intesa siglato tra Comune e Regione. Il Comune si impegna a restituire le risorse alla Regione entro due anni come rimborso del fondo di rotazione assegnato.

“È una promessa mantenuta rispetto ad un preciso impegno assunto da Giovanni Toti lo scorso anno – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – per rispondere a una specifica esigenza di quel territorio. Si conferma così il ruolo della Regione, al fianco dei Comuni per aiutarli a fronteggiare le spese per l’elaborazione di progetti per opere pubbliche strategiche: in questo caso si tratta di un’infrastruttura fondamentale per il futuro sviluppo produttivo e occupazionale di un’area che ospita poli industriali di grande importanza come Arinox e Fincantieri. I prossimi passi spetteranno certamente alla prossima giunta regionale, che potrà decidere se finanziare o meno la realizzazione dell’opera. Spetterà invece al Comune il completamento della fase progettuale compreso l’iter per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e l’acquisizione delle aree interessate dalle opere, entro i primi mesi del 2025. L’obiettivo condiviso è quello di arrivare all’appalto integrato con l’avvio dei lavori entro la fine del prossimo anno“.

» leggi tutto su www.genova24.it