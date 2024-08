Sampdoria, Sottil: “C’è da lavorare, ma sono contento. Questa squadra ha potenzialità in tutti i reparti”

Genova. “Volevamo la vittoria per noi e per i nostri splendidi tifosi, che non avevo dubbi, però a vederli dal vivo sono uno spettacolo per questa categoria, hanno cantato sino alla fine e applaudito la squadra secondo me perché hanno visto una prestazione gagliarda di una squadra che non voleva soccombere, nonostante l’espulsione, il rigore, quindi il percorso non positivo poteva tramutarsi in una sconfitta pesante. Così non è stato, sono contento”. Sono le prime parole di Andrea Sottil in sala stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Bari in una conferenza che, visti i tempi, è la prima ufficiale del nuovo allenatore blucerchiato.

Sottil è consapevole della situazione, ma ottimista: “C’è da lavorare, ma sono contento, sono contento della partecipazione di tutti sia di chi ha iniziato sia di chi è subentrato, da qui può nascere qualcosa di grande. Questo è un punto guadagnato e non ci dimentichiamo che abbiamo preso palo, che Coda ha avuto una grande occasione con il pallonetto. Anche il Bari è andato vicino al gol, ma la squadra è stata ordinata”.

