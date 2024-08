Santo Stefano d’Aveto: il ricordo di Albino Badinelli a 80 anni dalla morte

Da don Luca Sardella, d irettore Ufficio per le Comunicazioni sociali e p ortavoce della Diocesi



Nell’ottantesimo anniversario dall’offerta della sua vita, la comunità ecclesiale si

ritrova a pregare per il Servo di Dio Albino Badinelli. Sarà il Vescovo diocesano, mons.

Giampio Devasini, a presiedere la Santa Messa lunedì 2 settembre nel Santuario di

Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano d’Aveto alle ore 10:00.

Tutto ebbe inizio il 2 settembre del 1944: rispondendo ad un ordine perentorio

del maggiore Cadelo, con il quale minacciava di fucilare 20 ostaggi e di incendiare il

paese se tutti gli sbandati e i renitenti alle armi non si fossero presentati presso la Casa

del Fascio di Santo Stefano d’Aveto, Badinelli raggiunse spontaneamente il comando e si

presentò a Cadelo. Quest’ultimo appena seppe che era un carabiniere lo considerò un

disertore e lo condannò immediatamente a morte tramite plotone di esecuzione. Chiesto

di potersi confessare – cosa che gli fu negata –, Albino ebbe tuttavia la possibilità di

confidarsi con monsignor Giuseppe Monteverde che, avvertito da un ragazzo, lo aveva

raggiunto presso la Casa del Fascio. Il sacerdote ascoltò le sue ultime volontà e gli

consegnò un crocefisso. Accompagnato dal Monsignore, il giovane carabiniere fu

portato nei pressi del cimitero e, posto di spalle contro il muro, fu immediatamente

fucilato. Poco prima di ricevere la scarica mortale esclamò baciando il crocifisso: «Padre

perdona loro perché non sanno quello che fanno».

