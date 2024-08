Savona, dopo un giorno raccolte oltre 900 firme di residenti per riaprire al traffico corso Italia: “La città si deve far sentire”

Savona. Sono oltre 900 in poco più di 24h le firme dei residenti (quelle dei non, non sono conteggiate) raccolte per chiedere la riapertura al traffico del tratto di corso Italia tra via dei Vegerio e via Paleocapa, pedonalizzato nel gennaio 2023.

L’iniziativa, portata avanti da PensieroLibero.zero (col supporto di Lega e M5S) nasce da tre diverse mozioni (primo firmatario il consigliere comunale di PensieroLibero.zero Fabio Orsi) presentate nei mesi scorsi e ripetutamente bocciate dal consiglio. Inizialmente era rivolta unicamente ai savonesi residenti, di certo i più “interessati” dalle conseguenze della decisione. Ma in seguito, visto il gran numero di richieste arrivato anche da chi non risiede stabilmente nella città della Torretta, gli organizzatori hanno deciso di predisporre un secondo elenco ad hoc apposta per i non residenti.

