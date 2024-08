Sicurezza sul lavoro: al via il corso antincendio medio rischio e aggiornamento

Prosegue la stagione formativa dedicata alla sicurezza sul lavoro firmata Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia in collaborazione con Seprin. Lunedì 30 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, si svolgerà il corso Antincendio medio rischio. Il corso, della durata di otto ore, avrà luogo nella sede di Seprin, in località Lagoscuro, a Vezzano Ligure. Mercoledì 9 ottobre dalle 8,30 alle 13,30 sempre nella sede di Seprin si svolgerà il corso di aggiornamento antincendio medio rischio Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura Ghini (mail: ghini@confcommerciolaspezia.it tel.: 0187 5985133).

