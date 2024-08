Trasporto pubblico, l’opposizione: “Anche questo fine settimana tagli e disservizi. I cittadini vengano in consiglio comunale”

“Anche questo fine settimana tagli e disservizi, non segnalati nemmeno sul sito di Atc. Invitiamo i cittadini a partecipare alla seduta di consiglio comunale dedicata alla debacle del Trasporto pubblico, lunedì 2 settembre alle 21. Vengano a rendersi conto dell’inadeguatezza del sindaco e dell’assessore Casati”. Le denuncia e l’invito vengono dai consiglieri comunali spezzini di minoranza che intervengono sulle questioni del trasporto pubblico con una nota.

“I consiglieri di maggioranza solo oggi riconoscono, molto tardivamente e minimizzandoli, i problemi che attanagliano il Tpl. Soprattutto li definiscono momentanei. Lo speriamo tutti. Sanno bene che non sarà così. Saranno chiamati a rispondere ai cittadini di queste affermazioni fatte solo per gettare acqua sul fuoco e prendere tempo e fiato. Così facendo – proseguono gli esponenti del centrosinistra spezzino – illudono e creano aspettative in migliaia di persone che, dopo i grandi disagi di questa calda estate, verranno lasciati a terra anche in quello che, per il centrodestra, sarà un autunno molto caldo. Nei prossimi mesi, in città come in provincia, durante la settimana e nei festivi, per chi ha bisogno del Trasporto pubblico l’interruzione dei servizi, purtroppo, crediamo continuerà.

I disinvolti consiglieri, durante il consiglio comunale straordinario, ci risponderanno di quanti finanziamenti pubblici siano stati utilizzati per acquistare i nuovi mezzi, visto che si intestano sempre questo come come un risultato gestionale dell’azienda. Saranno in grado di affermare che durante l’amministrazione Peracchini non siano stati comprati mezzi usati? Saranno in grado di dire che nessuno mezzo ha mai preso fuoco? Le colonne di fumo sul raccordo autostradale, in viale San Bartolomeo o a Porto Venere le hanno dimenticate? Bugiardi fino a negare la realtà che vivono gli utenti. Che pochezza”.

