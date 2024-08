Un super gol di Sciaudone a regalare l’ultima vittoria dello Spezia contro il Cesena. Che ha vinto l’ultimo incrocio

L’ultimo turno prima della sosta vede lo Spezia ritrovare il Cesena come avversario in Serie B sei anni dopo l’ultima volta. Una classica del campionato cadetto, che vede le due squadre affrontarsi in cadetteria per la sedicesima volta, l’ottava al Picco. Una storia che parte dalla prima Serie B post guerra dello Spezia, che nel 2006 ritrova i romagnoli dopo tanti incroci anche in serie minori. Finisce 1-1, risultato poi ripetuto dieci anni dopo, nel 2016, unici due segni X delle sfide al Picco tra le due squadre.

Lo Spezia ritrova la squadra bianconera sei anni dopo, quando i romagnoli riuscirono nell’impresa battendo al Picco la squadra dell’allora tecnico Fabio Gallo. Il gol di Guido Marilungo, miglior marcatore dell’annata, non bastò alle Aquile per strappare un punto, vista la rimonta della squadra di Fabrizio Castori, bestia nera del Picco, che con Kupisz e Jallow regalarono la vittoria ai cesenati. Ma la storia pende verso lo Spezia, che degli otto incroci al Picco in Serie B ne ha vinti cinque, pareggiandone solo due e perdendone appena uno. L’ultimo successo porta la firma di Daniele Sciaudone, che nel novembre 2016 regalò la vittoria con un gioiello al volo di destro, che non lasciò scampo ad Agliardi. A fine anno furono playoff visto l’ottavo posto, con eliminazione immediata per mano del super Benevento.

