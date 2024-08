Via dell’Amore, Vittorio Alessandro: “Simbolo di bellezza e romanticismo? Così le si toglie significato”

“Una campagna pubblicitaria come quella contenuta in questa immagine è esattamente ciò che non deve farsi per la promozione dei nostri luoghi. Soprattutto quando, piaccia o meno, essi sono già conosciuti e il richiamo di nuovi turisti, oltre a soffocare lo spazio dei residenti, costringe i visitatori a ingressi contingentati, a lunghe prenotazioni e delusioni, lasciandoli aggrappati alle sbarre (quelle della Scala dei Turchi qualche giorno fa sono state addirittura divelte)”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Vittorio Alessandro, ex presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, facendo riferimento all’immagine promozionale della Via dell’Amore che pubblichiamo qua sotto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com