Il settore Adulti dell’Azione cattolica diocesana ha tenuto lo scorso fine settimana una “due giorni” di formazione, di riflessione e di preghiera intorno al tema della democrazia. Nel corso dei lavori, svoltisi alla Cerreta di Carro, in Alta Val di Vara, presso l’”Oasi” delle suore Gianelline, è stato compiuto un ampio approfondimento dei lavori delle “settimane sociali” dei cattolici in Italia svoltesi nello scorso mese di luglio a Trieste. All’incontro, svoltosi in forma residenziale, il presidente provinciale di Azione cattolica Stefano Lorenzini e l’assistente don Pietro Milazzo hanno coinvolto un nutrito gruppo di aderenti. A guidare le riflessioni sul tema sono stati invitati monsignor Orazio Lertora, responsabile della consulta diocesana di Pastorale sociale e del lavoro, e Nicola Carozza, docente all’Istituto superiore di Scienze religiose e delegato diocesano a Trieste. Lertora, in particolare, si è soffermato sull’intervento e sull’omelia tenuti a Trieste da papa Francesco, che ha chiesto ai cattolici un impegno rinnovato per sanare la “democrazia malata”. Carozza, a sua volta, ha ripreso alcuni passaggi degli interventi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con riferimento al radiomessaggio sulla democrazia tenuto da Pio XII il 24 dicembre 1944, e del professor Michele Nicoletti, mettendo in evidenza alcune sfide che le democrazie contemporanee stanno attraversando: ambientale, migratoria, economica, internazionale, innovazione tecnologica, usura dei meccanismi interni della democrazia (legittimazione, fiducia, furturo dei partiti). I partecipanti, dopo una pausa di riflessione, si sono poi divisi in gruppi per riflettere insieme sulle relazioni. La celebrazione della Messa, la domenica mattina, ha chiuso i lavori.

L’articolo Adulti Azione cattolica, alla Cerreta di Carro una due giorni di riflessione sulla democrazia proviene da Città della Spezia.

