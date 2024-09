Atc, la versione dell’amministrazione: “Centrati gli obiettivi: 135 bus in più e 60 milioni di investimenti”

“L’amministrazione comunale della Spezia respinge al mittente tutte le critiche e le previsioni sul possibile disastro preannunciato rispetto al servizio di Atc Esercizio, confermando una programmazione in positivo, a fronte di investimenti e interventi di accrescimento patrimoniale dell’azienda, mai avvenuti in passato, finalizzati a migliorare la qualità del servizio e sostenere il trasporto pubblico”. E’ questa la nota con cui l’amministrazione Peracchini interviene in merito al servizio di trasporto pubblico locale e alla situazione di Atc Esercizio, che sarà oggetto lunedì sera di un consiglio comunale straordinario richiesto dalle opposizioni per parlare della crisi dell’azienda e della questione della gara per il subappalto del 30% delle corse.

“A dare conferma a questo scenario oggettivo sono i dati e le attività svolte in questi ultimi anni che smentiscono ogni campagna di propaganda negativa portata avanti da chi teme il necessario confronto con il recente passato – sostiene Palazzo Civico -. Sul sistema del trasporto pubblico locale, dal 2018 ad oggi, è stato sviluppato un programma organico di investimenti che ha garantito uno sviluppo concreto del servizio e che, grazie al fatto che questa pianificazione è ancora in atto, migliorerà ulteriormente il settore e la rete viaria cittadina, interessando direttamente il più ampio concetto di viabilità. In questi anni la flotta dei mezzi pubblici è stata decisamente rinnovata, con l’acquisto di 135 veicoli, questo con risorse pervenute dal Mit o da altre fonti di finanziamento e per un importo di 36.996.921 euro. A questo si deve aggiungere la costruzione del nuovo anello filoviario urbano, con la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica ed il revamping delle due esistenti, il tutto per un investimento di 10.000.000 di euro, il rifacimento di 26 fermate/pensiline ed ancora la ristrutturazione del deposito autobus di Via Lunigiana, quest’ultima per un investimento di 2.000.000 di euro”.

