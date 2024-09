Bertola eroe per una notte: “Mi vengono i brividi. Merito a noi che ci abbiamo creduto”

Ha ancora gli occhi lucidi per l’emozione Nicolò Bertola, che si presenta in conferenza stampa dopo il gol al minuto 101 che ha dato la vittoria allo Spezia contro il Cesena. “Fino a qualche anno fa ero dietro quella porta a fare il raccattapalle. Ora mi vengono i brividi a pensare a questo gol. Il Picco ci dà una spinta che non penso succeda in altri stadi”, racconta il difensore. “Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Era una partita che non si era messa bene, specie per l’infortunio di Fallou. È andata bene, siamo molto contenti di aver portato a casa questa vittoria. Lo abbiamo meritato, abbiamo reagito dopo un brutto primo tempo”.

Uno Spezia che ha sofferto molto per un’ora, ma che ha avuto la forza di rimettere in piedi la sfida: “Siamo entrati in campo con il giusto piglio, poi abbiamo subito il gol e ci siamo allungati. Merito anche a loro perchè sono una bella squadra, noi dobbiamo lavorare meglio. Abbiamo reagito bene, abbiamo sofferto da squadra portando a casa il risultato. Merito a noi”.

