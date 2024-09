Camogli: festa al monastero e consegna Premi San Prospero

A Camogli agli inizi di settembre si celebra il patrono San Prospero, prima in parrocchia dove la festa è stata negli anni ridimensionata, poi al monastero dedicato al santo e sorto nel punto dove il vescovo di Tarragona, in pellegrinaggio a Roma, morì. I tentativi di unificare le celebrazioni sono stati ad oggi infruttuosi.

Dopo le feste di ieri in basilica, oggi il santo è stato celebrato nel monastero benedettino-olivetano. In mattinata il priore dom Francesco Pepe, ha celebrato la messa solenne; tra i presenti i sindaci di Camogli Giovanni Anelli e di Recco Carlo Gandolfo. Nel tardo pomeriggio applaudito concerto per organo e trombone e alla sera il conferimento del Premio San Prospero.

