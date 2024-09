Contro il guard rail per evitare un cinghiale, tre persone all’ospedale

Hanno cercato di evitare un cinghiale e sono finiti contro il guard rail. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina, dopo le 5, e il bilancio è di tre feriti. A dover ricorrere alle cure ospedaliere sono stati due uomini e una donna, della Spezia e Follo, che da Monterosso stavano rientrando passando per la Provinciale 38. Stando a quanto riferito, al confine con Pignone un cinghiale ha tagliato loro la strada e per evitarlo l’auto è finita contro il guard rail. I tre occupanti sono rimasti feriti e sul posto sono arrivati le ambulanze della Croce rossa di Follo, della Pubblica assistenza di Pignone e i Carabinieri. I tre feriti sono stati accompagnati in ospedale alla Spezia in codice giallo. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

