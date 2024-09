Controesodo e traghetti, domenica da da bollino rosso per traffico a Genova e in Liguria

Genova. E’ bastato un mezzo in avaria tra Recco e Genova, sulla A12, per far scatenare quattro chilometri di coda nella mattinata di oggi, domenica 1 settembre. E’ una giornata da bollino rosso sulle strade e le autostrade attorno al nodo autostradale genovese tra controesodo e imbarchi e sbarchi dai traghetti.

Sempre stamani si registrano code a tratti anche sulla A26 Gravellona Toce Pra’ in direzione del mare tra Ovada e il bivio con la A10. Nel pomeriggio il flusso sarà in direzione opposta, dalle riviere verso le regioni del nord.

