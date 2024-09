Controesodo, nel levante ligure bollino giallo fino alle 19

La domenica del controesodo è cominciata decisamente presto in Liguria. L’estate è ancora pienamente in stagione e le temperature ancora ben oltre la media non hanno scalfito la voglia di mare, anche se la stagione calda vive, calendario alla mano, la sua fase avanzata. E’ stato infatti sufficiente che un mezzo andasse in avaria tra Recco e Genova, sulla A12, per creare una coda di ben quattro chilometri di coda nella mattinata di oggi, primo giorno di settembre. Che fosse del resto una giornata da bollino rosso sulle strade e le autostrade era ben più che prevedibile sia attorno al nodo autostradale genovese tra controesodo e imbarchi e sbarchi dai traghetti, sia in entrambe le riviere.

Confermate del resto le previsioni di Autostrade per l’Italia: il bollino rosso autostradale riguardava la A7, Genova Serravalle, dalle 7 alle 19 per chi viaggia verso nord. E’ giallo invece verso Genova, ma solo fino alle 13. Sulla A10, tra Genova e Savona, il bollino è rosso verso Genova dalle 7 alle 19, nella stessa fascia oraria è giallo in direzione contraria. Sulla A12 tra Genova e Sestri Levante bollino rosso dalle 7 alle 19 in direzione Genova, giallo sempre dalle 7 alle 19 verso La Spezia. Sulla A26 Gravellona Toce tra Voltri e Ovada, in direzione nord, il bollino è nuovamente rosso fino alle 19, mentre è giallo per chi arriva a Genova sempre dalle 7 alle 19.

