Coppa Italia di Serie D, Capra in gol contro la Sanremese: “Segnare è bello, ma mi accontento di 0 gol pur di vincere”

Vado. Prima grande prova stagionale per il Vado, vittoria contro la Sanremese e passaggio al turno successivo per la squadra di capitan Capra. Il numero 7 ha aperto le danze alla fine del primo tempo, inseguito subito dopo dal collega Bussaglia e, alla fine del primo tempo, da Vita, completando la grande prestazione.

Ottima gara nel complesso, amministrata per quasi tutti i 90 minuti dalla formazione di De Lucia, complici anche i grandi nomi che ha tenuto in panchina e che sono subentrati a gara in corso, a dimostrare la grande profondità e completezza della rosa vadese.

