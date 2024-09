D’Angelo: “Bello essere primi, ma siamo alla quarta giornata. E il pari, forse, era il risultato giusto”

“Forse il pari sarebbe stato il risultato più giusto, ma nelle precedenti tre partite eravamo in credito di punti”. È ancora provato Luca D’Angelo, esploso di gioia dopo il gol vittoria di Nicolò Bertola, al termina di una partita pazza. “È stato un finale bellissimo per noi. La squadra ha dimostrato attaccamento e spirito per quello che serve. Avevamo fatto un primo tempo non buono, in difficoltà a livello di ritmo. Il Cesena ha giocatori brevilinei, tecnici. Abbiamo spinto nel secondo tempo, abbiamo vinto anche se forse il pari sarebbe stato il risultato più giusto”, racconta in conferenza stampa.

Il carattere a fare la differenza per uno Spezia che non molla mai e ora vola primo in classifica, alla prima sosta del campionato. “Oggi è stata la prima partita in cui siamo andati in difficoltà. Nelle altre gare abbiamo sempre fatto noi la partita. La squadra riesce a stare in partita perché ha capacità di soffrire, è importante in campionato. Abbiamo giocatori che possono subentrare e dare una mano. L’unità di intenti è molto importante in uno sport di gruppo. Questa cosa è radicata sin dall’anno scorso, quando siamo partiti con il mercato. Chi è arrivato si è ambientato a livello morale oltre che calcistico, questo ci aiuta. Dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto oggi. Le prime tre partite mi avevano soddisfatto, forse eravamo anche in credito di punti. Oggi era più giusto il pareggio, vado a casa felice per la vittoria ma la prestazione deve tornare quella delle partite precedenti”, prosegue D’Angelo.

