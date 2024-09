E’ ufficiale: alle regionali sarà Orlando il candidato di Pd, M5s, Avs e Azione. Ora l’impasse è nel centrodestra

Genova. Come era previsto è arrivata l’ufficialità per la candidatura a presidente della Regione Liguria di Andrea Orlando. “Il confronto tenutosi nel pomeriggio di oggi tra i rappresentanti delle delegazioni regionali di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione ha preso atto del positivo dialogo nel merito delle proposte programmatiche emerse per dare un’alternativa alla Liguria. Il confronto ha portato all’individuazione di Andrea Orlando come figura in grado di raccogliere la più ampia fiducia affinché, nella veste di candidato alla presidenza della Regione Liguria, possa garantire la costruzione di un’alternativa”. La nota del Pd arriva poco dopo il tramonto di domenica, ovvero allo scadere del tempo che Orlando aveva dato per ritirare la propria disponibilità.

Fumata bianca dunque, come si era immaginato nel momento in cui il Movimento 5 Stelle aveva deciso di palesare il proprio endorsement. “A seguito della riunione di oggi, i rappresentati daranno avvio ai necessari e conseguenti adempimenti regionali e nazionali”, si legge ancora nella nota. Nell’elenco dei partiti per cui Orlando è il candidato non c’è Italia Viva, ma a questo punto è quasi un dettaglio.

» leggi tutto su www.ivg.it