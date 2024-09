Genoa, Gilardino: “Ottima gara sino al gol, poi troppa confusione. Non abbiamo pensato da squadra”

Genova. “Fino allo svantaggio abbiamo fatto un’ottima gara, nel secondo tempo ci è mancato qualcosa, devo andare a rivedere la partita. Riporto quello che ho detto ai ragazzi poco fa anche perché li ho salutati, molti andranno in nazionale, quindi purtroppo non avrò a disposizione parecchi giocatori per preparare la prossima partita, arriveranno all’ultimo, però lavoreremo sempre con grande entusiasmo con chi rimarrà”. Questo il commento di Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro il Verona.

Nella ripresa l’Hellas è in effetti scesa in campo con un altro cipiglio e Zanetti, in conferenza, ha spiegato di aver detto che c’era la possibilità di crescere fisicamente come è accaduto con il Napoli, quindi di portare la partita in un binario a loro favorevole vincendo poi su dei dettagli come capita a questi livelli.

