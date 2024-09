Giornata di fuoco nei boschi di Pietralba, nella notte si continua a lavorare da terra

Una lunga e complicatissima giornata di lavoro per avere ragione di due incendi, uno apparso da subito meno preoccupante, occorso tra Vezzano Ligure e la località collinare levantina di San Venerio, l’altro, decisamente più esteso, ai piedi della collina di Pitelli, proprio al confine fra i comuni di Arcola e La Spezia. Il rogo, in località Pietralba e non lontano dalla zona industriale della centrale di Vallegrande, impegna uomini e mezzi dal primo pomeriggio odierno. Un denso fumo nero che ha raggiunto gran parte del comune capoluogo, in particolare nella direzione della Val di Magra. Il bosco coinvolto dalle fiamme non è adiacente alle abitazioni della zona, anche se non lontano da esso insistono i magazzini di diverse aziende. Ad ogni modo, almeno per il momento, non c’è stato bisogno di evacuare nessuno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com