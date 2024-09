Il ruolo degli operai dell’Arsenale a inizio ‘900

La crescente industrializzazione avvenuta sul Golfo a cavallo del XIX e del XX secolo aumenta negli operai la consapevolezza sia del ruolo che svolgono che della precarietà delle loro condizioni di vita.

Dopo l’Arsenale dove lavorano la maggior parte degli occupati, sono venuti i cantieri che si sono stanziati sulla costa orientale dove il militare eccetto San Bartolomeo non occupa spazi. Quindi, nel ’90 comincia la costruzione del porto, altro settore decisivo per economia locale ed occupazione. Per la cattiva distribuzione della ricchezza prodotta, le fasce deboli trovano riferimento nelle nuove organizzazioni che stanno venendo alla luce.

