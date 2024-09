Le pagelle: Soleri cambia tutto, Bertola eroe per una notte. In bocca al lupo Sarr

Sarr 6,5 – Se lo Spezia la tiene in piedi è soprattutto merito suo, che nel primo tempo salva almeno due gol con due grandi interventi, prima su Antonucci e poi su Bastoni. Dopo una grande partita, la grande sfortuna. Una brutta caduta lo fa uscire anzitempo, dolorante. Si teme la rottura del braccio, non ci voleva e non se lo meritava.

Wisniewski 4,5 – Due partite in pochi giorni, forse, non fanno ancora per lui. Prestazione disastrosa per il centrale polacco, che regala il gol del vantaggio con un passaggio scellerato e apre per tutto il tempo in cui gioca l’autostrada a Kargbo. Rimandato. (Dal 62’ Vignali 6 – Entra, fa un po’ di fatica quando si sposta a sinistra, ma con tenacia e determinazione la porta a casa. Più di cuore che di altro, ma basta questo).

