Meteo, le previsioni del tempo per Genova e la Liguria per oggi e i prossimi giorni

Genova. Con settembre inizia l’autunno meteorologico ma l’avvio sarà ancora condizionato da una rimonta robusta dell’anticiclone tuttavia da domani, lunedì 2 settembre, un graduale indebolimento favorirà maggiori condizioni di variabilità e a tratti di instabilità: queste le previsioni del centro meteo Limet per Genova e la Liguria per oggi e per i prossimi giorni.

Oggi, domenica 1 agosto, al mattino transito di velature sull’intero territorio regionale ma non mancheranno dei momenti completamente sereni. Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi interni, nel corso del pomeriggio rovesci o temporali associati su Alpi Liguri e Appennino orientale. Lungo la fascia costiera ancora transito di nubi medio-alte, anche consistenti. In serata maggiore nuvolosità sull’Imperiese.

