Orero: soccorso donna con parapendio, le immagini (2)

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Intervento di soccorso molto particolare, quello eseguito oggi dai Vigili del Fuoco di Chiavari e dal Reparto Volo VF, nei boschi di Orero, in Valfontanabuona.

Una pilota di parapendio, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della vela finendo su un albero di circa 25 metri di altezza. Rimasta illesa, ma bloccata, a circa 20 metri da terra, necessitava di soccorso. Gli elisoccorritori VF, trasportati con elicottero Drago, sono stati verricellati a terra, a debita distanza dalla vela onde evitare il rischio dato dallo spostamento d’aria.

