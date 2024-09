Portofino: “Fondali dell’area protetta, soffocati dalla mucillaggine”

Da Pierluigi Negri

Secca dell’Isuela: la parete nord precipita dritta nell’acqua limpida e cristallina, vengono incontro nuvole di castagnole che, sospese a mezz’acqua, ti avvolgono e pigramente si scostano per lasciarti passare verso un fondale mozzafiato. Grandi ventagli blu grossi come cespugli

fanno bella mostra di sé ondeggiando sul filo della tenue corrente: all’accendersi della torcia, le Paramuricee rivelano tutto il loro purpureo splendore. I tenui ma fitti polipini che le abitano, si agitano nella speranza di procacciarsi il cibo. Le bianche uova dei gattucci, tenacemente legate ai rami delle gorgonie, sono in attesa di liberare il loro prezioso contenuto dando continuità all’elegante specie.

Parete dell’Altare: oltrepassati i tre pinnacoli si arriva alla splendida parete che precipita fino oltre i 40 m. Guardandola a breve distanza si rimane estasiati di fronte allo splendore dei numerosi rami di corallo, intervallati qua e là dalle lunghe antenne delle aragoste che numerose fanno capolino dalle loro tane. L’acqua limpida permette di vedere tutta la meraviglia della

parete che, tra gorgonie, corallo e aragoste, rivaleggia con orgoglio con i lontani paradisi tropicali.

