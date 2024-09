Quando Colombo scopri l’Isola di Saona. Raduno di auto d’epoca a Santuario per la Rosa d’oro. Viaggio in Vaticano con il Memorial  Sistina

Savona. Tre suggestivi avvenimenti legati alla storia di Savona sono in programma a settembre: sabato 14 il ricordo della scoperta da parte di Cristoforo Colombo dell’isola di Saona, domenica 15 il raduno della Rosa d’oro di auto d’epoca a Santuario, organizzato dal Vintage Motors Club Savona, e infine, sabato 28 settembre, il Memorial Sistina, per iniziativa dello stesso sodalizio e sempre con auto d’epoca, in direzione Roma.

Si tratta di avvenimenti in larga parte già conosciuti, e di cui abbiamo anche già scritto su IVG, ma che vale la pena ricordare e sottolineare sottodata, con l’aiuto di Mauro Zunino, studioso di storia locale e presidente del Vintage Motors Club Savona.

