Regionali, per Orlando anche l’endorsement di Conte: “Il bene della Liguria oggi è l’unità”

Roma. “Il Movimento 5 Stelle sostiene convintamente la candidatura di Andrea Orlando per la guida della Regione Liguria. Abbiamo la necessità di restituire ai cittadini liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato alla trasparenza e all’etica pubblica. Un futuro, soprattutto, dove la politica regionale lavori per tutti i cittadini e non per pochi amici”.

Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte, più o meno in contemporanea con la nota diramata dal senatore genovese pentastellato Luca Pirondini, che nei giorni scorsi aveva messo sul tavolo della coalizione la propria candidatura alle elezioni regionali liguri.

