Sestri: disturbi alimentari, Fiocchetto Lilla non rinnova l’accordo con l’Asl

Dalla Fondazione Fiocchetto Lilla

La Fondazione Fiocchetto Lilla comunica con profondo rammarico la decisione di non rinnovare

la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale 4 (Asl4) per la fornitura dei servizi di supporto

psicologico presso l’ambulatorio diurno del Centro Disturbi Alimentari della S.S.D. Dietetica e

Nutrizione Clinica di Sestri Levante, in scadenza il 31 agosto 2024. La convenzione prevedeva la

collaborazione della Fondazione con l’equipe sanitaria per la realizzazione delle attività previste

dai progetti di “Laboratorio corporeo” e di “Laboratorio di arteterapia” finalizzati alla riabilitazione dei pazienti seguiti dal Centro Disturbi Alimentari.

