Non capita spesso di vedere una squadra vincere al 101’ in dieci e senza portiere. Non capita spesso neanche di vedere un direttore sportivo infortunarsi in campo. E’ successo a Stefano Melissano, dirigente dello Spezia, che è stato travolto dalla gioia come tutta la panchina aquilotta nel momento della rete decisiva di Bertola. Nella foga una leggera lussazione a una spalla, è stato preso in carico dai sanitari aquilotti. Nulla di grave, domani mattina terrà una conferenza stampa per parlare della sessione di calciomercato appena terminata.

L’articolo Si infortuna anche il diesse Melissano, spalla ko durante l’esultanza finale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com