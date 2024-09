Soleri nuovo attaccante-portiere: “Da piccolo ho giocato in porta. Volevo segnare al Picco”

Difficilmente Edoardo Soleri dimenticherà la serata di oggi. Primo gol al Picco, stadio in cui è voluto tornare dopo l’avventura da giovanissimo, e poi finale in porta dopo l’infortunio di Sarr. Finale in cui è uscito imbattuto e con tre punti. “Siamo una squadra forte, c’è concorrenza in ogni ruolo. Chi non gioca ha voglia di conquistarsi le cose, siamo un gruppo molto unito e penso che questa vittoria al Picco, all’ultimo minuto, faccia capire quanto ci crediamo fino alla fine. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato, anche grazie a loro siamo riusciti a ribaltarla”, spiega, prima di un aneddoto sul suo vestire i guanti: “Mando un forte abbraccio a Fallou, temo sia qualcosa di grave ma lo aspettiamo perché ha dimostrato di essere un portiere molto forte. Il mio andare in porta nasce dal fatto che avevamo finito i cambi, da piccolo qualche volta ci ho giocato. Non c’era nessuno e mi sono detto che sarei andato io in porta, me la sentivo”, racconta.

Un gol indimenticabile in un momento molto complicato: “L’emozione è stata bellissima. Per un attaccante è importante segnare, ci tenevo a segnare al Picco dopo quelli in coppa. È servito a dare la scossa per andare a vincere, sono contento della vittoria perché vincere aiuta a vincere. Continuiamo così. Una vittoria così ci dà convinzione, voglia di lavorare. Vincere ci fa lavorare con il sorriso, ci aumenta l’umore e ci fa essere felici. Ora stacchiamo un giorno, ma siamo già con la testa al prossimo impegno. La Serie B non aspetta, siamo concentrati per la prossima partita”.

