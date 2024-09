Vignali sostituto di Elia, Pio può partire dall’inizio. Al Picco torna Bastoni

Un ultimo sforzo prima della sosta. Lo Spezia di Luca D’Angelo torna in campo dopo il pareggio di Cosenza e lo fa al Picco contro un Cesena in grande forma, pronto a giocare uno scherzetto ai bianchi. Una partita tosta e complicata, a pochi giorni della fine del calciomercato: dopo aver conquistato cinque punti in tre gare e non aver ancora perso, lo Spezia punta ad arrivare alla pausa per le nazionali con una buona classifica, per poter stupire la categoria dopo un’intensa sessione di mercato.

Ci sarà un grande problema per D’Angelo, costretto a sostituire l’infortunato Salvatore Elia. Un giocatore unico per caratteristiche l’ex Atalanta, in grado di saltare con facilità l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia. Sarà rimpiazzato da Luca Vignali, che a Cosenza è subentrato bene e che proverà a non far rimpiangere il compagno. Torna Petko Hristov al centro della difesa, con Mateju e Bertola ai suoi lati, mentre a centrocampo si dovrebbe rivedere Bandinelli con Salvatore Esposito e Nagy, con Aurelio a completare la linea a sinistra. In avanti, possibili altri cambi: dopo la coppia Di Serio-Soleri in Calabria, ecco che Pio Esposito si prepara a tornare in campo dall’inizio, probabilmente al fianco dell’ex attaccante del Palermo, preferito a Falcinelli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com