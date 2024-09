A piedi da Genova a Carcare lungo l’Alta Via per sensibilizzare sul diabete giovanile

Carcare. Partiranno sabato 7 settembre a piedi da Genova e arriveranno a Carcare il 14: Clara e Diego, moglie e marito, hanno deciso di organizzare una camminata solidale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del diabete giovanile tipo 1.

In compagnia del loro cagnolino percorreranno l’Alta via dei monti liguri fermandosi nei bivacchi autorizzati per dormire e ripartire il giorno successivo verso l’ultima tappa, Cascina Miera, in territorio cairese, da dove raggiungeranno poi il centro di Carcare.

