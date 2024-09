Santo Stefano d’Aveto. Oggi, lunedì 2 settembre, in occasione del 80esimo anniversario della sua morte, è stata commemorata la figura del carabiniere Albino Badinelli, insignito della medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

L’onorificenza venne attribuita a Badinelli per essersi sacrificato il 2 settembre 1944, immolandosi per salvare un gruppo di venti civili che i nazifascisti minacciavano di trucidare come rappresaglia a un attacco subito.

