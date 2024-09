Aeroporto, il Cda di Musso vuole riscrivere il bilancio per evitare l’aumento di capitale

Genova. Contenere le perdite nel bilancio 2023 sotto la soglia necessaria per l’aumento di capitale, per poi aprire la strada all’ingresso di soci privati senza “svendere” le quote. È la strategia condivisa dal consiglio di amministrazione dell’Aeroporto di Genova, riunito oggi sotto la guida del presidente Enrico Musso.

“È andata bene – sorride Musso al termine della riunione -. I conti del 2024 stanno andando bene, non solo rispetto al 2023, ma anche significativamente meglio delle previsioni per il 2024 basate sul nuovo piano industriale. Questo ha ricadute importanti anche sul tema del bilancio 2023, una strettoia da cui dobbiamo passare per forza. Ci sono buoni segnali e prospettive di rilancio, ma prima bisogna passare in questa strettoia”.

