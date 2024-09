Una donna di circa ottant’anni è stata portata in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia dopo una brutta caduta nei pressi di un canalone, di Via Provinciale, a Romito Magra. L’episodio risale alle 19.45 quando la donna si trovava in prossimità della chiesa. Stando a quanto riferito si sarebbe appoggiata a una ringhiera che non avrebbe retto provocandone una caduta per più metri. Il canale in quella zona però risulta in secca quindi la donna è atterrata rovinosamente sui sassi. I soccorsi sono stati attivati in pochissimo tempo e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco da Sarzana, la Croce rossa del Muggiano e Delta 2 del 118. I pompieri hanno recuperato la donna, per poi affidarla alle cure dei militi e del 118. I segni vitali erano stabili ma è stata comunque accompagnata d’urgenza in ospedale ed è stata aperta anche la shock room.

L’articolo Anziana cade in un canalone a Romito Magra: portata d’urgenza in ospedale proviene da Città della Spezia.

