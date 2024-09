Calcio, Assostampa contro l’Albenga: “Inaccettabile vietare ingresso a giornalista”

Albenga. Assostampa Ligure denuncia quanto accaduto allo stadio Annibale Riva ieri in occasione della partita di Coppa Italia di Serie D tra i padroni di casa dell’Albenga e della Sanremese. Il comunicato attacca il club reo, come si legge, di non aver fatto entrare il fotografo di una testata nell’impianto nonostante l’accredito dicendo che alcuni articoli della testata non erano graditi.

” Questo pomeriggio – si legge nella nota – , in occasione del derby di calcio di serie D tra Albenga e Imperia, la società di casa non ha fatto entrare all’interno dell’impianto sportivo un giornalista, collaboratore delle testate Il Secolo XIX e La Stampa. Il fotografo si è presentato allo stadio e ha chiesto di potere accedere all’interno dell’impianto dopo avere presentato regolare accredito alla società di casa ma la risposta è stata un rifiuto netto: “Tu non entri, sono usciti articoli che non ci sono piaciuti”, è stato detto al fotografo che ha dovuto acquistare un biglietto per poter accedere agli spalti e fotografare la partita di calcio”.



Continua la nota: “Per l’Associazione Ligure dei Giornalisti quanto accaduto questo pomeriggio ad Albenga è un fatto intollerabile che non può e non deve passare inosservato. Lo stadio è un luogo pubblico e ai giornalisti non può essere negato l’accredito perché sono stati pubblicati articoli che non sono piaciuti. Il sindacato esprime piena solidarietà al collega e chiede all’amministrazione comunale di Albenga di intervenire nei confronti della società in qualità di proprietaria dell’impianto sportivo”.

» leggi tutto su www.ivg.it