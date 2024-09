Cesena, Mignani amaro: “Parlare dopo una partita così è difficile. Ma il calcio è questo”

“Dopo una partita è già difficile parlare, dopo una così è ancora più difficile”. Parla così, con amarezza, Michele Mignani, il tecnico del bel Cesena che esce dal Picco con zero punti e tanto rammarico. “Questo è il calcio, lo Spezia ci ha creduto, ha qualità su palla da ferma e ha vinto. Mi fa piacere si riconosca la personalità della squadra, siamo stati dentro la partita per oltre novanta minuti ma torniamo a casa senza punti e non possiamo permettercelo. Mi domando cosa succederà quando non faremo la partita…”, conclude. “Ci abbiamo provato, nel primo tempo abbiamo segnato ma evidentemente non era valido. Mi piace che una squadra giovane e neopromossa come la nostra sia venuta qui a giocare così. I gol si fanno e si prendono, speravo finisse diversamente”.

