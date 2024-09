Fino a 100mila euro a fondo perduto per riqualificare beni confiscati, aperto il bando regionale

Apre oggi, e rimarrà attivo fino al 30 settembre prossimo, il nuovo bando da 600mila euro per i comuni che intendono riqualificare i beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. Attraverso questo strumento gli enti locali potranno richiedere a Regione Liguria fino a 100mila euro a fondo perduto, a copertura dell’80% dell’investimento effettuato (90% se è un comune con meno di 5 mila abitanti). Contributo che, in caso di due domande presentate dallo stesso ente, potrà raggiungere i 150 mila euro. Sono ammissibili le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2024, per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’immobile confiscato per finalità sociali o istituzionali. Possono presentare domanda di agevolazione all’indirizzo pec protocollo@pec.regione.liguria.it quegli enti locali già destinatari del bene confiscato o quelli che hanno ottenuto la procedura di destinazione in corso da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

