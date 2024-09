Fuoco in una baracca a Biassa, fiamme vicine al bosco: tempestivo intervento dei Vigili del fuoco evita il peggio

Momenti di apprensione in serata, nei boschi sopra Biassa. Per dinamiche in fase di accertamento una baracca è stata avvolta dalle fiamme. Immediate le segnalazioni, poco dopo le 19, al comando dei Vigili del fuoco della Spezia. In pochissimo tempo hanno raggiunto la zona del rogo riuscendo a circoscrivere in brevissimo tempo le fiamme che nel frattempo stavano per raggiungere il bosco. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri forestali. Alle 20 i pompieri erano ancora impegnati nell’intervento per la successiva bonifica.

