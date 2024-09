I ragazzi di Luna Blu tagliano per primi il traguardo della tappa inaugurale del Giro della Lunigiana

Emozioni sportive ma anche inclusione sociale al Giro della Lunigiana. Nella prima tappa, la Luni-La Spezia, in programma il 4 settembre con partenza alle 13,20 e arrivo previsto attorno alle 15,30, in attesa dell’arrivo dei corridori che si contenderanno la prima maglia verde, i ragazzi con autismo della Luna Blu Fondazione Aut Aut attraverseranno il traguardo di Via Chiodo con le loro biciclette. Il loro passaggio anticiperà di pochi minuti l’arrivo dei giovani ciclisti in gara. Ma la presenza della Fondazione Aut Aut non si esaurirà qui. Al termine del Giro, sabato 7 settembre, i ragazzi saranno ancora protagonisti, partecipando alla cerimonia di premiazione, nel corso della quale consegneranno una maglia speciale al miglior corridore straniero della competizione. “Il Giro della Lunigiana – osserva Lucio Petacchi, direttore generale della corsa – si conferma un’occasione per promuovere valori fondamentali come l’inclusione, la solidarietà e il rispetto. Grazie alla partecipazione dei ragazzi di Luna Blu Fondazione Aut Aut, questa edizione sarà ancora più significativa e toccante”.

