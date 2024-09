Interviene Goretta, “quello che c’era prima”: “I dati dicono che Atc non era come viene raccontata oggi”

“Sui quotidiani, da giorni, sono presenti articoli incentrati sulle vicende di Atc, l’azienda di trasporto pubblico locale, e della sua gestione aziendale prima e dopo il 2018. Ho già risposto, recentemente, sulle colonne di Città della Spezia, al precedente amministratore delegato di Atc e ritengo opportuno intervenire, nuovamente, sentendomi chiamato in causa anche nella querelle attuale, essendo stato amministratore unico di Atc esercizio dal dicembre 2013 all’aprile 2018″. A intervenire sul tema della situazione del trasporto pubblico locale è Renato Goretta, che ha appunto ricoperto l’incarico di amministratore delegato dell’azienda partecipata prima che l’amministrazione comunale consegnasse la gestione al binomio formato dal presidente Gianfranco Bianchi e al manager Francesco Masinelli, finito nel mirino di aspre critiche per le scelte che hanno contribuito a creare il quadro di incertezza e difficoltà che stanno vivendo oggi lavoratori e utenti.

“Per fare chiarezza – prosegue Goretta – propongo alcune considerazioni, scevre da ogni connotazione politica, basandomi unicamente su dati verificabili nei bilanci, sfuggendo allo schema “la responsabilità è di quelli che c’erano prima” che, certamente, avrei potuto usare anch’io – e non l’ho fatto anche per una questione di stile – e che, dopo sette anni, sinceramente, trovo stucchevole. Il primo elemento riscontrabile è quello degli utili, più volte tirato in ballo: nei quattro anni nei quali ho gestito l’azienda, Atc ha prodotto 4.199.664 euro di utili, mentre nei sei anni successivi ne ha prodotti 843.378. La proporzione e semplice: da 1 milione all’anno a 140.000 euro all’anno. Siamo tutti concordi nel ritenere che un’azienda di trasporto pubblico locale non debba avere come obiettivo primario l’utile ma, piuttosto, la qualità del servizio che, chi conosce minimamente questo settore sa che si basa su tre parametri: numero di corse; frequenza; puntualità. Ma resta il fatto che, durante la mia gestione, ho avuto la necessità di ristrutturare il conto economico “ereditato” e irrobustire l’azienda per affrontare un periodo – “lacrime e sangue” – nel quale i finanziamenti per rinnovare la flotta sarebbero stati, drasticamente, tagliati con la crisi dei conti pubblici del 2013 (finanziamenti che ora, per fortuna, sono tornati a essere molto cospicui!). Siccome non era chiaro se avremmo dovuto affrontare la gara per l’affidamento del servizio oppure procedere con l’affidamento in house, era necessario, prima di tutto, avere i conti in regola per ogni evenienza”.

