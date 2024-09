Lavagna: “Sorelle in azione” a favore del Comitato Malati

Riceviamo

Dopo un breve periodo di pausa, la compagnia teatrale amatoriale “A piedi scalzi” di Leivi

torna in scena a Lavagna con lo spettacolo “Sorelle in azione”. Venerdì 6 settembre alle

21.00 in Piazza Marconi, le “sorelle” del convento Regina degli Angeli riproporranno la

commedia musicale in due atti. Due ore di allegria e leggerezza, in cui si alterneranno

situazioni curiose ed esilaranti, che contribuiranno a dare nuovo slancio alla vita spirituale

del monastero e alla progressiva conversione della protagonista.

