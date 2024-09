Nei caruggi al via Officina della musica: un percorso creativo gratuito per ragazzi e adulti

Si chiama “Officina della Musica” il progetto presentato dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che vede come partner Suq Genova Festival e Teatro, Defence for Children e Associazione Via del Campo e Caruggi nell’ambito del bando “Partecipazione al Centro” promosso da Fondazione

Compagnia San Paolo, che nei prossimi mesi darà vita ad un percorso creativo gratuito per ragazzi e adulti, volto a favorire la conoscenza della musica cantautorale e la sua pratica, nella convinzione che vivere l’arte e la cultura contribuisca al benessere e al miglioramento della qualità della vita dei singoli e della collettività.

