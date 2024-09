Nuova diga, Bucci: “La gara per la variante è già pronta, aspettiamo l’ok dal ministero”

Genova. La gara per la variante della nuova diga “avverrà non appena il ministero darà l’ok alla Via”. A spiegarlo è oggi il sindaco e commissario Marco Bucci a margine della presentazione del prossimo Salone Nautico: “Sapete che c’è questo dibattito tra ministero e Regione su chi deve autorizzare alcune cose, quindi non appena questo dibattito finisce noi andiamo avanti. Però – assicura Bucci – la gara è già pronta, il giorno dopo l’arrivo della Via partiamo”.

La variante, che prevede la congiunzione diretta tra la nuova diga e il tratto esistente a Ponente (idea attribuita al terminalista Aldo Spinelli per guadagnare spazio di fronte alle banchine di Sampierdarena), comporterebbe l’accorpamento delle due fasi originarie in un unica lavorazione ed è attualmente sottoposta a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale al ministero dell’Ambiente.

