Rapallo: il dottor Antonio Gori è andato in pensione

L’insostituibile dottor Antonio Gori, funzionario del Comune di Rapallo è andato in pensione salutato da colleghi e dagli amministratori. Fatto più unico che raro, in tutta la sua carriera Gori non ha mai fruito di un giorno di assenza per malattia. Il dottor Gori, agendo sempre con discrezione e professionalità, è sempre stato una colonna per ciò che riguarda l’organizzazione delle manifestazioni del Comune. Prezioso nel settore turistico e culturale, sempre pronto a facilitare il lavoro altrui. Da tutti stimato e benvoluto. Come giornalista è direttore dello storico periodico il Mare che ora, libero dagli impegni di lavoro, ci auguriamo possa riportare all’antica incisività e fama.

